«Mon histoire»: quand Delphine se raconte

Depuis le 1er octobre 2020, Delphine ex-Boël est officiellement (grâce à la Justice) fille de l’ex-roi Albert II, princesse de Belgique et de Saxe-Cobourg. Plus d’un an après cette reconnaissance tant attendue, deux ans après que l’ADN ait parlé, l’ex-« fille cachée » se livre longuement dans un documentaire diffusé par la VRT et RTL-TVi ce mercredi soir (à 19 h 40). « Delphine, mon histoire » raconte tout de sa vie : la rencontre de ses parents, son enfance, ses souvenirs de jeunesse avec Albert, son anorexie à l’adolescence, son exposition médiatique après la révélation publique de son existence, sa carrière artistique, sa rupture avec son père en 2001, son combat judiciaire de sept ans pour être enfin reconnue, ce qu’elle ressent aujourd’hui. Quelques proches complètent l’histoire, dont sa maman Sybille de Selys, mais aussi, fait rare, son mari Jim O’Hare.