La coopérative Hoogstraten enregistre un 3e chiffre d'affaires record consécutif

En 2020, au début de la pandémie, l'entreprise avait connu une augmentation de la consommation de fruits et légumes. L'an dernier, cette croissance s'est poursuivie, bien que moins prononcée. Le fait que l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO) ait déclaré 2021 "Année internationale des fruits et légumes" a également contribué à ce succès.

Les fraises de Hoogstraten ont représenté un volume important, avec un total de 32.800 tonnes, soit 600 tonnes de plus qu'en 2020. D'autre part, la formation des prix était erratique, avec une alternance de pics et de creux. En conséquence, il existe de grandes différences de rendement entre les producteurs de fraises, selon la coopérative.