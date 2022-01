France: haro sur les parrainages avant la présidentielle

Mélenchon, Zemmour et Le Pen affirment avoir des difficultés à récolter les 500 signatures. Mais il est trop tard pour réformer ce système contraignant.

Nous galérons, le système est totalement grippé », se plaint Marine Le Pen. « Le filtre est devenu un couperet », critique Jean-Luc Mélenchon. « C’est un scandale démocratique ! », tonne Eric Zemmour. A trois mois de la présidentielle, plusieurs candidats à l’Elysée s’élèvent contre le système qui les oblige à récolter 500 parrainages d’élus pour participer à la course électorale.

Ces parrainages doivent être déposés le 4 mars au plus tard. Quarante-deux mille élus (maires, parlementaires, conseillers départementaux ou régionaux) peuvent accorder leur précieux paraphe. Mais beaucoup sont réticents. En cause : une loi votée sous François Hollande. Au nom de la transparence, elle oblige à dévoiler à qui les élus ont accordé leur signature. Difficile, dans ces conditions, de parrainer un candidat clivant quand on est le maire sans étiquette d’un village.