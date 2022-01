Sans-abrisme: la vie sans répit d’une femme en rue

Moi, mon histoire, elle est tellement classique et tellement toute simple. » Cette histoire, que raconte Cindy, c’est celle qui l’a menée à la rue. « Une maman solo pour nous élever, mon frère et moi. Je m’ennuyais fortement à l’école, je n’ai pas fini mes études, mais j’ai toujours travaillé, dans des plaines de jeux ou en menuiserie. J’ai un fils de vingt ans. Puis, perte d’emploi, séparation, déménagement… J’ai perdu soixante kilos et je suis tombée dans l’alcool. J’ai toujours tout géré toute seule et là, c’est l’alcool qui a géré ma vie. »