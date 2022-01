Flexibilité spéciale omicron: patrons et syndicats négocient

Faut-il prévoir des mesures de flexibilité exceptionnelles et limitées dans le temps pour faire face aux quarantaines et à l’absentéisme pour cause de pandémie ? Le patronat le croit. Il veut promouvoir une batterie de mesures. Les syndicats viendront avec des propositions alternatives. On tranche vendredi.

Patrons et organisations syndicales entament des négociations à propos d’une flexibilité spéciale omicron. A savoir : inquiets de voir les quarantaines et l’absentéisme plus généralement mettre à mal les entreprises, le patronat est preneur d’une série de mesures de flexibilité exceptionnelles et limitées dans le temps, permettant de maintenir une continuité dans la production, et de pouvoir faire face. Ils ont soumis les propositions aux organisations syndicales. Elles ont trait à des assouplissements dans la législation relative aux heures supplémentaires, aussi (surtout, dit-on), aux jobs étudiants, aux flexi-jobs, au rappel de travailleurs retraités s’il le faut. Les syndicats prennent acte, ils réfléchissent, ils ne sont pas « chauds », ils formuleront des propositions alternatives, tous se retrouveront vendredi en « groupe des dix », associant donc les partenaires sociaux.