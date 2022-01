CAN 2022: après trois tentatives manquées, l’organisation renonce à passer l’hymne de la Mauritanie

Nouvelle boulette à la CAN, quelques heures à peine après le fiasco du match interrompu entre le Mali et la Tunisie. Alors que la Mauritanie et la Gambie s’apprêtaient à croiser le fer, une erreur est survenue au moment de diffuser les hymnes nationaux.

Après avoir lancé une mauvaise piste à la place de l’hymne de la Mauritanie à trois reprises, l’organisation a finalement préféré abandonner et les joueurs ont dû débuter la rencontre sans avoir droit à leur hymne national.