Le magazine Wilfried aux abois

Au fond de nous, nous gardons un secret espoir ». A l’heure de débrancher la prise de Wilfried dans sa version flamande et du magazine Eddy, Quentin Jardon et François Brabant, les deux fondateurs du magazine Wilfried, s’accrochent à l’idée que cet arrêt soit plus de l’ordre de la suspension que de l’extinction et que l’un et l’autre puissent renaître de leurs cendres. Mais l’heure est grave pour Wilfried, qui se retrouve en grandes difficultés financières, et qui, pour survivre, a choisi, lors d’une assemblée générale de ses coopérateurs en décembre dernier, de réduire la voilure et de se recentrer sur son cœur de business, « le navire amiral ».