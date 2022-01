David Goffin face au test Andy Murray en quart de finale à Sydney

Et deux succès d’affilée pour David Goffin à Sydney ! Il faut remonter neuf mois en arrière (Masters 1000 de Monte-Carlo en avril dernier) pour saluer ce « doublé » dans un même tournoi. Après l’Argentin Bagnis, lundi, le Liégeois (45e mondial) a pris la mesure de l’Américain Kudla (109e), ce mercredi. Un succès net et sans bavure qui fait évidemment du bien au nº1 belge en recherche de sa meilleure forme. « Ce fut un très bon match », a-t-il commenté très satisfait. « Cette fois, j’étais tout de suite bien dans mes frappes. Je suis donc super content de ma prestation. J’ai bien géré, je suis resté très calme, j’ai bien servi. Et j’ai pris les choses en mains lorsque j’avais les opportunités. »