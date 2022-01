Gilles Dewaele croise Nicolas Gavory au Standard

Après Mathieu Cafaro et Joachim Van Damme, le Standard a enregistré, mercredi, l’arrivée de Gilles Dewaele (25 ans), un arrière-droit actif à Courtrai. Luka Elsner n’avait jamais fait mystère de son souhait de renforcer les deux postes latéraux défensifs, à commencer par la position de back droit, laissée vacante depuis le transfert de Hugo Siquet à Fribourg et le départ de Collins Fai à la Coupe d’Afrique de Nations. « Face à Anderlecht, il y aura du coup une difficulté », avait confié le T1 des Rouches la semaine dernière, au moment de débuter le stage finalement organisé à l’Académie. Pour anticiper, le club liégeois avait préparé depuis plusieurs semaines, à travers les entraînements de l’équipe première et les matches des Espoirs, le jeune Nathan Ngoy (18 ans) à évoluer à ce poste de latéral droit, alors qu’il s’agit d’un défenseur central de formation. « Ce sera la solution par laquelle nous devrons passer », avait ajouté le technicien franco-slovène.