Bras de fer Est-Ouest: rien n’est réglé mais les ponts ne semblent pas coupés

Aucune percée. Une suite des événements pour le moins nébuleuse. Tel est le maigre bilan des quatre longues heures de l’échange entre l’Otan et la Russie, mercredi au QG de l’Alliance à Bruxelles. « Rien n’a changé. On reste dans le flou », confie une source diplomatique occidentale – à l’image de l’épais brouillard qui a soudain enveloppé le siège de l’organisation. « On tourne en rond. On est sur des orbites différentes ». Les Alliés doivent se satisfaire, qu’au moins, la discussion n’a pas tourné court, à peine entamée. « Il vaut mieux se parler que se battre… », relève le diplomate.

Pour qui en doutait, l’échange a viré au dialogue de sourds : les revendications fondamentales de chacun des deux… blocs sont parfaitement inconciliables. L’issue du bras de fer paraît toujours aussi incertaine. Le pire n’est pas exclu : « Il y a un risque réel de nouveau conflit en Europe », insiste le secrétaire général de l’Otan Jens Stoltenberg.