Jean Hindriks (UCLouvain): «Les revenus les plus bas sont davantage affectés par la hausse des prix de l’énergie»

Jean Hindriks est président de l’Economic School of Louvain (UCLouvain). A plusieurs reprises déjà, il s’est penché sur la question des inégalités face à l’inflation. Des travaux dont le professeur s’apprête à publier une mise à jour dans le prochain numéro de la revue Regards économiques. « Il faut chercher ce qui se cache derrière les moyennes », nous explique-t-il. « Une inflation ne touche pas tout le monde de la même manière. Pour ce qui concerne l’énergie, c’est assez clair : les revenus les plus bas sont davantage affectés que les revenus les plus hauts. »

Pourquoi cette inégalité d’inflation au détriment des ménages les plus pauvres ?