Hausse des prix de l’énergie: le bois de chauffage et les pellets en surchauffe

La hausse des prix de l’énergie fait grimper la demande en bois de chauffage, que ce soit le pellet ou la bûche, et indirectement sur les prix, même si ce n’est pas la seule cause.

La forte hausse des prix du mazout et du gaz entraîne une répercussion sur la demande en bois de chauffage, que ce soit le pellet ou la bûche, et indirectement sur les prix, même si ce n’est pas la seule cause. Mais le constat est là : le bois de chauffage sec est rare voire impossible à trouver, même dans des régions forestières comme la province de Luxembourg. Divers vendeurs annoncent une rupture de stock, tant au sud chez Halin à Musson qu’Atout Bois à Bertrix ou JD.Bois à Marche. Il reste au mieux du bois semi-sec mais qui sera utilisable dans 4-5 mois… Cet autre producteur du pays d’Arlon ne peut plus livrer, en serrant les commandes, qu’à ses clients habituels alors qu’il y a une forte demande de nouveaux venus. « Il n’y a plus grand-chose sur le marché. Je refais mon stock pour le prochain hiver… » Il s’agit là d’un problème de quantité plutôt que de prix (entre 65 et 75 euros le stère coupé), qui n’a pas vraiment bougé.