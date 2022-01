Open d’Australie: Novak Djokovic risque très gros

Le nº1 mondial a reconnu certaines erreurs « humaines » et a présenté des excuses. Son dossier est interpellant et pourrait lui coûter bien plus qu’une expulsion, ce jeudi.

C’est ce jeudi à 15h, heure locale (5h du matin en Belgique) que l’Open d’Australie 2022 a pris vraiment forme via le sacro-saint tirage au sort. Avec, ou sans, Novak Djokovic en tout premier nom (tête de série nº1) du tableau officiel ?

Cela fait maintenant plus d’une semaine que le Serbe est dans le collimateur des services d’immigration australiens et il semble bien que l’étau se soit resserré, pour aboutir, ce jeudi, à un nouveau retrait de visa, et à une expulsion du territoire australien, avant d’autres complications bien plus sévères encore !

Novak Djokovic, d’ailleurs, a bien senti que cela chauffait pour lui. Ce mercredi matin, avant de profiter d’un nouvel entraînement sur la Rod Laver Arena, il est sorti de sa discrétion, via son compte Instagram.