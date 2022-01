Baisse de la TVA, soutien aux contrats variables: le fédéral envisage de nouvelles mesures pour alléger les factures d’énergie

La hausse des prix de l’énergie et la hausse récente des acomptes sur les factures poussent le gouvernement fédéral à envisager de nouvelles mesures de soutien. Le ministre des Finances, Vincent Van Peteghem a annoncé mercredi soir qu’il déposerait des propositions sur la table du gouvernement. Parmi celles-ci figure une baisse temporaire de la TVA sur l’électricité et le gaz, une mesure à laquelle le fédéral avait refusé de se résoudre à la fin de l’année passée. Et à laquelle le ministre des Finances n’était lui-même pas favorable, estimant, comme d’autres, qu’elle favoriserait autant les hauts que les bas revenus alors que les seuls les seconds éprouvaient des difficultés de payement.