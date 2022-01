Mercato: Jordan Lukaku prêté par la Lazio à Vicenza, lanterne rouge de Serie B

Jordan Lukaku, qui n’a pas joué la moindre rencontre pour la Lazio cette saison, a été prêté par le club romain à LR Vicenza. La lanterne rouge de Serie B, D2 italienne de football, l’a annoncé mercredi. Le latéral gauche de 27 ans terminera donc l’exercice en Vénétie.

Jordan Lukaku est à six mois de la fin de son contrat chez les Biancocelesti, où il évolue depuis 2016. Prêté à l’Antwerp entre octobre 2020 et juin 2021, il n’a pas retrouvé une place dans la rotation de Maurizio Sarri depuis son retour à Rome. En effet, Lukaku n’a plus joué en Serie A pour la Lazio depuis janvier 2020.