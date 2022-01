Le prix des énergies ne se limite pas à la facture

Le prix des énergies explose et la douloureuse s’emballe. L’électricité, le gaz et le mazout de chauffage coûtent de plus en plus cher aux ménages comme aux entreprises. L’envolée est d’autant plus notable que ces fournitures étaient encore proposées à un tarif relativement bas avant la pandémie.

L’augmentation de la facture force l’humilité. Elle souligne cruellement la réalité de notre dépendance énergétique, rappelant à chacun les limites dans la capacité d’agir à l’origine du problème. C’est plus qu’une piqûre de rappel à l’heure où la situation militaire sur la frontière russo-ukrainienne reste indécise et où les esprits s’échauffent autour du nucléaire belge.