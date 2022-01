Arno de retour sur scène… pour vivre

Il ne s’était plus produit en public depuis juillet 2020. Arno est remonté sur scène mercredi pour Radio 1.

L’année 2021, pour Arno, est à oublier séance tenante. Il a passé cinq mois à l’hôpital pour soigner son cancer. Il a perdu son ami Paul Couter. Il a vu tous ses concerts reportés puis annulés. On ne l’a plus vu sur scène depuis ces prestations à Werchter de juillet 2020. Se sentant mieux en décembre dernier, il n’a eu qu’une envie : retrouver ses musiciens et répéter pour d’éventuelles nouvelles dates.

La première s’est tenue, mercredi soir, au studio Marconi de la VRT, pour un set d’une grosse heure en direct sur Radio 1, entouré de ses musiciens Mirko Banovic à la basse, Bruno Fevery au piano et à la guitare et Sam Gysel à la batterie. Une centaine de personnes ont été admises dans le studio, assises, distanciées, vaccinées, masquées. C’est bijzonder mais c’est comme ça !