Hausse des prix: Paul Magnette plaide pour un chèque de 200 euros pour la classe moyenne

De nombreux Belges sont confrontés à une augmentation du coût de la vie et notamment des prix de l’énergie. « L’inflation est un sujet de préoccupation majeure pour l’année 2022 », confie Paul Magnette (PS) à nos confrères de la Dernière Heure. En cette fin d’année, de nombreux ménages ont reçu des factures bien plus élevées que les années précédentes.

En cette fin d’année, « on s’aperçoit que la situation des prix en janvier est encore plus grave que les prévisions que l’on avait faites au mois d’octobre », s’inquiète le président du Parti socialiste. En effet, la hausse des prix de l’énergie a des conséquences sur les biens alimentaires. « Et ça, c’est lié au fait que ce sont des prix totalement libéralisés. C’est la logique libérale qui conduit à ça. Les prix ne sont pas fixés par les gouvernements. Ce ne sont pas les gouvernements qui décident des prix de l’électricité, du gaz. Ce sont les marchés internationaux ».

Un chèque de 200 euros

Paul Magnette plaide dès lors pour l’octroi d’un chèque de 200 euros pour tous les ménages recevant un salaire médian. « Pour ceux qui sont au dessus, cela pourrait être la moitié. Pour les plus riches, il n’y aura rien », c’est-à-dire ceux « qui sont dans les 10 % des revenus les plus élevés, qui ont plus de 6 000 euros bruts mensuels par personne et qui peuvent payer l’augmentation », explique-t-il.