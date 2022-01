Ronnie Spector restera notre Baby

Elle restera à tout jamais Ronnie Spector, jusqu’au jour de sa mort, à 78 ans, ce 12 janvier. Elle était pourtant bien née Veronica Bennett et prendra le nom de Greenfied, du nom de son deuxième mari dès 1982. Spector, son premier mari, qu’elle épousa en 1968, c’est bien ce fichu génie malade du cerveau de Phil Spector, mort en prison il y a un an pour le meurtre de Lana Clarkson. Plus que son nom, Ronnie doit à Phil le début tonitruant de sa carrière, au sein des Ronettes qu’elle forme en 1957 avec sa sœur aînée Estelle et leur cousine Nedra Talley, avec notamment le tube Be My Baby. Phil Spector va produire tous leurs succès jusqu’à leur séparation en 1972. En 1964 déjà, Ronnie se lance dans une carrière solo mais elle mettra du temps à se défaire de l’influence toxique de Spector qui l’enfermera et lui dictera ses volontés, l’empêchant de partir en tournée avec les Ronettes, la remplaçant par une autre cousine.