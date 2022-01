Noa Lang, deuxième du Soulier d’Or: «Tout le monde sait qui est le meilleur footballeur…»

Petite surprise ce mercredi soir lors de la cérémonie du Soulier d’Or : le prix a échappé à un Brugeois, malgré la bonne forme de Charles De Ketelaere et de Noa Lang. Ce qui a forcément fait réagir le jeune Néerlandais…

Échouer sur le deuxième ou troisième échelon du podium, c’est toujours frustrant. C’est pourtant ce qui est arrivé ce mercredi soir, lors de la cérémonie du Soulier d’Or, aux Brugeois Charles De Ketelaere et Noa Lang. Ce qui n’a pas empêché le second cité de se distinguer par quelques commentaires emplis d’arrogance après la remise du prix.

Battu de 61 points par le Nigérian Paul Onuachu, le jeune Néerlandais est passé à côté de l’occasion de ponctuer de la meilleure des manières sa très belle année. Toutefois, il en faut bien plus pour ébranler la confiance en lui du jeune ailier. « Je m’y attendais », a réagi Noa Lang à chaud. « Je suis content pour Paul. Marquer autant de buts dans une compétition, c’est un exploit. Cela dit, je pense que je méritais ce Soulier d’Or. Regardez et comparez les statistiques, elles parlent en ma faveur. Mais je ne suis pas en colère. Tout le monde sait qui est le meilleur footballeur… Et c’est moi. »

Avec seulement 49 points lors du second tour (pour 223 lors du premier), l’international batave a certainement payé le prix de ses frasques à répétition. Mais cela ne le poussera pas à modifier son comportement pour autant. « Je suis comme je suis, et je ne compte pas changer. Après tout, regardez où cela m’a mené. »