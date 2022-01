Croissance record dans le cargo pour Brussels Airport, qui a enregistré 9,4 M de passagers

"Cela fait deux ans que le secteur de l'aviation est touché par la crise du Covid, mais je suis content que nous ayons pu, en 2021, réaliser une forte hausse du nombre de passagers, principalement durant la seconde moitié de l'année. Bien que le début de 2021 ait été fortement impacté par les limitations de voyage et les mesures, à partir de l'été, nous avons pu observer une relance et accueillir un nombre croissant de passagers", résume le CEO de Brussels Airport, Arnaud Feist, cité dans un communiqué.

Si ce total de voyageurs représente une augmentation de 39% par rapport à l'année 2020, marquée par la pandémie et un quasi-arrêt du trafic aérien pendant plusieurs mois, le recul atteint 64% par rapport à 2019.

Les 10 destinations les plus populaires de 2021 étaient Madrid, Lisbonne, Barcelone, Malaga, Rome, Istanbul, Alicante, Milan, Francfort et Genève.

En 2021, les volumes totaux de fret ont atteint les 843.140 tonnes, soit une augmentation de 30% par rapport à 2020. Les volumes de fret aérien sont en hausse de 31% par rapport à 2020 et même de 33% par rapport à 2019, "soit le meilleur résultat depuis 2007", souligne l'aéroport national. "Il s'agit de la croissance annuelle la plus forte jamais enregistrée par Brussels Airport, qui devient ainsi l'un des aéroports à la plus forte croissance en termes de volumes de fret en Europe", insiste-t-on.

La croissance a touché tous les segments du transport de marchandises: le "full cargo", les services express, le cargo à bord d'avions de passagers et le transport de fret par camion. Mais c'est surtout le segment des vols full cargo qui a signé d'excellentes performances, avec une croissance de 43% par rapport à 2020 et de 104% par rapport à la période d'avant Covid (2019).

Brussels Airport se positionne également comme un hub pharmaceutique important en Europe. Depuis le début du transport des vaccins en novembre 2020, plus de 800 millions de vaccins y ont été transportés.