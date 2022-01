La production automobile en Belgique en légère baisse en 2021

Au total, 43.866 Audi ont été assemblées dans l'usine forestoise en 2021, uniquement des modèles électriques, a fait savoir jeudi un porte-parole. L'année précédente, 42.100 voitures avaient été produites. Le site bruxellois développe depuis 2018 le SUV e-tron et sa variante e-tron Sportback. La production a donc grimpé malgré la pénurie de semi-conducteurs à laquelle a été confrontée l'entreprise.

Audi fait aussi assembler l'e-tron en Chine pour le marché local, mais Forest représente tout de même plus de 90% des e-tron de la marque aux quatre anneaux. Et le travail ne va pas s'arrêter là. La société bruxelloise a appris qu'elle allait entamer en 2026 la production du Q8 e-tron, un SUV encore un peu plus imposant.