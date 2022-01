Claudine, policière de 56 ans, interpellée pour avoir volé la carte bancaire d’une de ses collègues

Claudine a été privée de sa liberté ce mercredi, à l’arrivée sur son lieu de travail, au commissariat à Saint-Josse. Plusieurs perquisitions ont été menées, notamment sur son lieu de travail et à son lieu de domicile dans le Hainaut.

Claudine, policière de 56 ans, a été interpellée à Saint-Josse pour avoir volé la carte bancaire d’une collègue le 6 janvier dernier et fait des emplettes pendant son service, selon les informations de Sudinfo .

Une carte bancaire sans contact

Le sans contact permet d’acheter des produits sans utiliser un code. Probablement pour tester si cela fonctionnait, elle a commencé par acheter une bouteille de lait à 0,75 cents dans le Shop&Go (Delhaize) de la station métro Madou. Quelques minutes plus tard, elle est allée acheter un parfum Guess à 33 euros chez Di. Encore plus tard, elle a fait plusieurs achats au Shop&Go avant de se rendre à la gare du Midi pour manger un Quick et s’offrir un abonnement de train SNCB à 42 euros, ainsi que pour louer une consigne à bagages à 6 euros. Tout cela, pendant ses heures de service.

Le jour même, la véritable propriétaire de la carte bancaire s’est rendue compte de sa disparition. Elle a découvert que le plafond de paiements sans contact (100 euros par jour) avait été atteint et elle a fait bloquer sa carte. Plus tard, sur base d’images de caméras de surveillance, ils ont pu découvrir les faits de Claudine.