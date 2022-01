«Vous avez de ces mots»: {Imparfait ludique} et autres belgicismes grammaticaux

Cette chronique vous propose régulièrement d’aller à la rencontre du français de Belgique. Vous avez pu constater que les pépites sélectionnées appartiennent majoritairement au domaine du lexique, parfois à celui de la phonétique. Et pour cause : l’essentiel des belgicismes, comme d’autres particularismes de la francophonie, relève du vocabulaire et, dans une moindre mesure, de la prononciation ; mais très rarement de la grammaire.