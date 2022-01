«Je dirais même plus»: Liberté, je crie ton nom!

Invité à un séminaire d’un club d’étudiants à l’Université de Gand, le Dr Hoeyberghs pensait pouvoir tenir sans limite des propos hallucinants sur les femmes. Il vient être condamné. Et pourtant, certains s’en émeuvent…

Ode à la résistance écrite en 1942, « Liberté », ce beau poème de Paul Eluard continue de bercer l’actualité. Sur mes cahiers d’écolier/ Sur mon pupitre et les arbres/ Sur le sable sur la neige/ J’écris ton nom .

Sauf qu’aujourd’hui, on ne pose plus le mot avec douceur sur le papier, on le crie.

Depuis la disparition des idéologies, chacun est devenu son propre héros. Et il entend le faire savoir. Avec l’arrivée des réseaux sociaux, le culte du moi permet d’être gravé dans le marbre virtuel d’internet. Et pas question de critiquer ou censurer les propos du héros. Ce serait déboulonner sa statue, nier sa stature.