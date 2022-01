Bruxelles: «Le Petit Prince» de Saint-Exupéry va célébrer son 75e anniversaire

Cet événement a été mis sur pied par l’agence de conception, de réalisation et de gestion d’expositions belge « Tempora », en partenariat avec la Fondation Antoine de Saint-Exupéry pour la Jeunesse. Elle avait déjà été proposée, à la fin de l’année dernière, par l’espace « La Sucrière » à Lyon où, malgré la crise sanitaire, plus de 135.000 personnes l’ont visitée.

L’exposition célèbre en quelque sorte le 75e anniversaire de la parution en France (1946) du « Petit Prince », un livre traduit en 457 langues et vendu à plus de 11 millions d’exemplaires rien qu’en français. Elle propose des mises en situations philosophiques issues de la vie et de l’oeuvre de l’écrivain, des objets personnels ayant appartenu à ce dernier, des projections et des montages audiovisuels mais aussi des témoignages de l’écrivain, de sa famille et de ses amis.

Une expérience visuelle et sensorielle

La voix de Marie de Saint-Exupéry, la mère d’Antoine, accompagne les visiteurs tout au long du parcours. Celui-ci s’étend sur quelque 1.500 m² dans une mise en scène sublimée par les sculptures flottantes du plasticien français Arnaud Nazare-Aga. Elle avance une expérience visuelle et sensorielle qui mènera à la (re)découverte de l’univers du Petit Prince et de son créateur.

Dans un espace immersif qualifié de « grandiose », les visiteurs pourront aussi assister à un jeu de cache-cache entre l’auteur et son personnage. « L’atelier du Petit Prince », situé à la fin du parcours, invitera tout un chacun à poursuivre cette immersion dans la vie.