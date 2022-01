Bientôt un deuxième Diable rouge à Arsenal? Les Gunners auraient même déjà rencontré son agent!

Après un début de saison pour le moins compliqué, Arsenal s’est très bien repris et pointe désormais à la cinquième place du championnat anglais. Et les Gunners pourraient même gratter une place de plus, puisqu’ils n’ont que deux points de retard sur West Ham, avec un match de moins.

Toutefois, c’est encore insuffisant pour Mikel Arteta, qui aimerait regarder encore plus haut. Mais, pour cela, les Londoniens auraient peut-être besoin de renforts. Et le tacticien espagnol aurait déjà coché deux noms : Arthur, actif à la Juventus, et le Diable rouge Youri Tielemans !