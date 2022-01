Inondations en Wallonie: le prix des maisons en Flandre décroît

Auparavant, le risque d’inondation n’avait pas d’influence significative sur le prix de vente d’une maison mais depuis les inondations, ce n’est plus le cas : une maison située en zone inondable en Flandre a vu son prix diminuer en moyenne de 4 % ces derniers mois par rapport à un bien comparable qui n’est pas situé en zone à risque d’inondation.

« C’est tout à coup devenu un élément très important lors d’une visite », explique le CEO d’ERA, Johan Krijgsman.

« C’est quelque chose qui se voit aussi dans des études réalisées dans d’autres pays : les gens sont plus attentifs à cet aspect lorsqu’il y a des inondations et cela a un effet sur le prix », confirme Sven Damen, professeur d’économie immobilière à l’université d’Anvers. Mais « après un certain temps, cela s’estompe ».