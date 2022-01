Santé: près d’un Belge sur deux ne connaît pas l’existence de son dossier médical digitalisé

La Fondation Roi Baudouin a sondé quelque deux mille Belges durant l’été 2021 à propos de l’utilisation et du partage de leurs données de santé. Ils étaient âgés de 18 à 75 ans. On a constaté qu’un grand nombre d’entre eux ne connaissaient pas l’existence de données digitalisées sur leur santé ni ce qu’elles contiennent.

Ces données comprennent des renseignements sur votre hygiène de vie, sur vos diagnostics médicaux, sur vos traitements, etc. Elles existent pour rendre le système de soins plus performant, permettre un échange plus rapide entre les acteurs de votre santé, votre mutuelle, votre assureur, etc. Elles sont caractérisées comme des données sensibles et ne peuvent être utilisées que dans certains cas. Leur traitement doit être régulé par l’Autorité de protection des données (APD). Celle-ci doit veiller au respect des principes fondamentaux de la protection des données conformément aux règles générales de protection de données personnelles (RGPD).