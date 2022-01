L'accord entre Ryanair et Test Achats entre dans sa phase d'exécution

Lors de l'été 2018 - plus précisément les 25 et 26 juillet, 10 août et 28 septembre 2018 - des vols Ryanair ont été retardés ou annulés à la suite de grèves menées auprès de la compagnie aérienne. Alors que Ryanair refusait d'indemniser les voyageurs, Test Achats a introduit une action collective en juillet 2019. En parallèle à la procédure judiciaire, l'organisation de défense des consommateurs a engagé une discussion avec Ryanair, et celle-ci a mené à un accord permettant d'indemniser tous les passagers concernés.

"Depuis quelques jours, les quelque 33.000 passagers concernés par les annulations ou retards ont dû recevoir un courriel de Ryanair depuis l'adresse info@care.ryanair.com les invitant à bénéficier de ce bon", explique Julie Frère, porte-parole de Test Achats. "Nous les invitons à suivre la procédure proposée par Ryanair et convenue avec Test Achats et à nous faire part de tout problème éventuel auquel ils seraient confrontés."

Pour rappel, cet accord prévoit que tous les passagers concernés reçoivent un bon à valoir valable pendant 4 ans pour réserver un vol auprès de Ryanair. Le montant de ce bon correspond aux montants prévus par le Règlement EU 261/2004 (soit 250 euros pour tous les vols de 1.500 kilomètres ou moins; 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1.500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1.500 à 3.500 kilomètres). Le remboursement de ce bon peut être demandé un an après la date d'émission du bon. Il a également été obtenu que les passagers pourront se faire rembourser les frais raisonnables liés à l'annulation/retard de leur vol (repas et boissons, achat d'un vol alternatif, etc), a encore souligné Test Achats.