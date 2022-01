Comme Renaud Emond, ils ont fait leur retour au Standard: pour certains, c’était loin d’être une réussite…

Paul-José Mpoku (2011-2015 et 2017-2020) : Il effectue dans un premier temps son parcours junior au Standard avant de rejoindre celui du prestigieux club des Tottenham Hotspur. Il revient au club liégeois en 2011 après un passage d’un an à Leyton. Très régulier sur le terrain, le frère de Sambi Lonkonga formera un très bon duo avec Michy Batshuayi en 2013-2014. Après deux passages peu concluants au Chievo Vérone et à Cagliari, il réalise une bonne année au Panathinaikos et revient en 2017 en Belgique. Percutant sur l’aile gauche avec une bonne finition, il redevient vite le leader qu’il était auparavant. Il partira dans le pays des pétrodollars en 2020 dans le club d’Al-Wahda à Abou Dabi.

Sébastien Pocognoli (2010-2013 et 2017-2020) : Né à Seraing, Pocognoli s’est également formé au Standard avant de rejoindre le centre de formation de Genk. Il revient au Standard en 2010 où il disputera trois bonnes saisons en devenant un joueur clé de l’effectif. Sa solidité lui permettra de rejoindre Hanovre en 2013. Après un passage à West Bromwich ainsi qu’à Brighton il revient à la maison en 2017. Pocognoli joue deux bonnes saisons et remporte même la Coupe avec le brassard de capitaine avant d’être dirigé vers la sortie en 2019.

Mohamed Tchité (2003-2006 et 2010-2012) : Celui qu’on surnomme « Mémé Tchité » a fortement marqué le club liégeois en finissant deuxième meilleur buteur du championnat en 2005-2006. Redoutable renard des surfaces, le Burundais signe l’année suivante au Sporting d’Anderlecht. En 2007 il signe au Racing Santander et fait son retour à Sclessin en 2010. Il mènera encore deux ans l’attaque liégeoise où il plantera 35 bus avant de rejoindre les Blauw and Zwart.

Philippe Léonard (1991-1996 et 2004-2006) : Né dans la Cité des Ardentes, c’est tout naturellement qu’il se forme au Standard et qu’il intègre le noyau A en 1991. Il deviendra Diable Rouge sous la vareuse Rouche en 1994 et sera un pilier défensif jusqu’en 1996. Il part alors dans la Principauté de Monaco dans laquelle il évoluera auprès de stars comme Thierry Henry. À l’âge de 30 ans et après un passage difficile à Nice, il redécouvre Sclessin et retrouvera une place de titulaire indiscutable.

Emile Mpenza (1997-199 et 2003-2004) : Âgé d’à peine 18 ans le frère de Mbo Mpenza réalise une jolie saison à Mouscron où il fait trembler les filets à 12 reprises. Le Standard l’attire alors en 1997 et croit au gamin qui marquera 20 buts en deux saisons et demie. Des performances qui lui vaudront un transfert du côté de la Ruhr à Schalke 04. L’attaquant sera prolifique à 30 reprises en trois ans et ne faisant plus partie des plans de l’entraîneur, reviendra au Standard en 2003. Excellent transfert, il finira à la seconde place du classement des meilleurs buteurs avec 21 goals et partira dans la foulée pour Hambourg.

Michael Goosens (1990-1996 et 2000-2003) : Cet attaquant belge a connu 6 petits matchs au Fc Seraing avant de changer de cap pour le Standard de Liège. Cet attaquant d’1m80 a marqué 52 buts en 165 matchs. Il part au Genoa puis à Schalke et revient dans son club à Liège en 2000. Un retour plus que réussi puisque Goosens marquera 36 goals entre 2000 et 2003.

Michel Renquin (1974-1981 et 1985-1988) : Originaire de Bastogne, cet international belge avec plus de 50 sélections en équipe nationale a marqué de son empreinte le club du Standard. Après 13 ans de fidèle servie il rejoint l’ennemi juré comme un certain Mémé Tchité et va à Anderlecht. Il reviendra en 1985 au Standard et jouera encore 3 bonnes saisons sous la vareuse rouge. Il deviendra des années plus tard coach adjoint du club en 2006.

Gilbert Bodart (1981-1996 et 1997-1998) : Gilbert Bodart est un gardien emblématique de notre championnat belge avec 445 matchs en 15 ans. Il rejoint Bordeaux une saison en 1996 et sera élu meilleur gardien du championnat français. Il revient une saison plus tard les Rouches et jouera 25 matchs en une année en marquant même 4 buts.

Roberto Bisconti (1991-2000 et 2003-2004) : Enfant du club, il n’a disputé que 59 matchs de 1991 à 2000. Il faisait partie intégrante des quatre mousquetaires avec le trio Léonard, Génaux et Goosens. Après de courts prêts entre 1995 et 1998 il signe à Charleroi et évoluera par la suite à Aberdeen et au Rapid Bucarest. En 2003, il réalisera un très bon retour avec 30 matchs disputés.

Retour en demi-teinte

Mehdi Carcela (2008-2011, 2013-2015 et 2018-…) : Le technicien marocain est un véritable talent brut de l’académie Robert Louis-Dreyfus. Avec un peu plus de 300 matchs pour le Standard, sa plus belle année reste la saison 2010-2011 où il marque 13 goals en 34 matchs. Après un départ en 2011 à l’Anzhi Makhachkala qui s’écourtera par des problèmes financiers, il reviendra à Liège avant d’être transféré au Benfica Lisbonne. Il s’en suivra ensuite de nombreux prêts peu concluant en Grèce et en Espagne. Il vit depuis 2018 des années un peu compliquées. Mis à l’écart par Leye, Luka Elsner ne le réintègre dans le groupe peu après son arrivée. Carcela restera une légende du Standard lui qui représente bien la mentalité des fans avec qui il a noué une énorme complicité.

Reginal Goreux (2007-2012 et 2015-2020) : Issu du centre de formation liégeois, il intègre l’équipe première en 2007. Il sera un des nombreux artificiers du double sacre des Rouches en 2008 et 2009. Après les départs d’un certain Defour et d’un Witsel il prend le brassard de capitaine lors de la saison 2011-2012. Poussé à contrecoeur par la direction de Dûchatelet en 2013, il rejoint 3 ans le championnat russe avant de faire son come-back en 2015. L’international haïtien joue deux bonnes années mais souffre du mauvais niveau de l’équipe ce qui l’amènera sur le banc à partir de 2017. Il ne le quittera quasiment plus jusqu'à la fin de sa carrière en 2020.

Igor De Camargo (2006-2010 et 2013-2015) : Le Belge d’origine brésilienne est une véritable référence pour le championnat belge dans lequel il a joué la majorité partie de sa carrière. Après quelques bonnes saisons parmi l’élite belge, il rejoint en 2006 le Standard en provenance du Brussels. De Camargo y passera 4 belles années où il sera deux fois Champion de Belgique ce qui lui vaudra un transfert à Mönchengladbach. Après 3 ans passés en Allemagne avec un bilan positif et un séjour écourté à Hoffenheim, il revient en bord de Meuse. Il jouera 2 ans sous la vareuse Rouche et inscrira 19 buts en 87 matchs ce qui reste relativement un bon bilan. Il fait aujourd’hui les beaux jours de Malines en affichant une efficacité redoutable à 38 ans.

Les échecs

Orlando Sa (2016-2018) : En provenance de Reading, le Portugais réalise deux très bonnes saisons en se hissant à la 3ème place du classement des meilleurs buteurs avec 17 goals. Il partira pour 6 mois en Chine au Hn Jianye où il ne disputera que 5 matchs avant de revenir en bord de Meuse. Retour synonyme de flop pour Orlando Sa, qui n’inscrira qu’un maigre but en 18 matchs.

Jean-François-Gillet (1998-1999 et 2016-2021) : Le gardien liégeois effectue son parcours au junior au Standard et ne disputera que 6 matchs en professionnel avant de décoller pour l’Italie en 1999 à l’AC Monza. Un an plus tard il devient le gardien de l’As Bari où il disputera la majeure partie de sa carrière avec 364 matchs. Il enchaînera à partir de 2011 quelques clubs italiens et atterrira à Malines en 2015 dans le plat pays. Il fait son grand retour après 16 ans au Standard où il mettra un terme à sa carrière en 2021. Avec un maigre bilan de 44 matchs joués en 5 ans, Gilet n’aura jamais réellement convaincu. Il est l’actuel entraîneur des gardiens de l’équipe première.