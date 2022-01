David Goffin, après son abandon à l’ATP de Sydney: «J’espère qu’il s’agit simplement d’un faux mouvement...»

« À la fin de mon match hier (NDLR : face à Denis Kudla, victoire 6-2, 6-3), j’ai senti d’un coup une douleur dans mon genou qui m’a un peu tracassé », a-t-il expliqué. « Pendant quelques points, un jeu ou deux, c’était une sensation un peu bizarre, je n’avais jamais ressenti cette douleur. Comme c’était chaud, j’ai pu terminer mon match sans problème. Mais quand ça a refroidi, pendant la nuit, j’ai ressenti une nouvelle douleur. Et ce matin, c’était un petit peu gonflé et liquide à l’intérieur du genou. Je suis dès lors allé aux soins avant le match, j’ai fait des traitements avec les kinés pour essayer de relâcher toutes les zones autour du genou. Pendant le match, toutefois, j’avais peur, car cela fait un petit temps que j’ai des problèmes au genou. Je n’osais pas prendre de francs appuis et cela n’avait dès lors pas de sens de continuer. Quand vous n’osez pas y aller, vous n’osez pas courir, il est impossible de jouer. C’est dans votre tête ».

« C’est le même genou, mais ce n’est pas la même sensation », a-t-il poursuivi. « J’espère qu’il s’agit simplement d’un faux mouvement que j’ai fait lors de mon match hier. Après m’être retiré contre Murray, je suis allé voir le docteur et les kinés, et cela n’avait pas l’air trop grave. Eux, en tout cas, n’étaient pas spécialement inquiets. Donc, je ne le suis pas non plus pour le moment. Maintenant, je vais tout de même faire plus d’examens, une IRM demain matin. Et à partir de là, on en saura plus sur les traitements à effectuer. Mais j’espère que cela va rester comme ça jusqu’à mon premier tour ».