Stefanos Tsitsipas critique Novak Djokovic: «Il fixe ses propres règles et fait passer la majorité des autres pour des idiots» (vidéo)

Tsitsipas, longtemps réticent à la vaccination obligatoire, s’est tout de même résolu à y passer en fin d’année afin de pouvoir participer à l’Open d’Australie et être plus tranquille sur le circuit ATP. S’il respecte dès lors le choix de Djokovic, il se montre néanmoins critique à l’égard du Serbe et de la saga qu’il a provoquée. « Il y a une majorité de joueurs qui se sont fait vacciner et qui ont suivi les protocoles pour venir et jouer en Australie. Mais on dirait que ces règles ne sont pas respectées par tout le monde. Et cette très faible minorité fait passer la majorité des autres joueurs pour des idiots, en quelque sorte. »