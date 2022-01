Météo: le beau temps chasse le brouillard et le froid

Jeudi après-midi, le ciel sera ensoleillé au sud du sillon Sambre et Meuse et des éclaircies devraient également apparaître dans les autres régions, selon les prévisions de l’Institut royal météorologique (IRM) à la mi-journée. Les températures oscilleront entre 2 et 6 degrés sous un vent faible.

Dans la soirée et en cours de nuit, brumes, brouillards parfois givrants et nuages bas se reformeront à nouveau en Basse et Moyenne Belgique. Par contre, le ciel restera le plus souvent étoilé au sud du sillon Sambre et Meuse. Les minima varieront entre -5 degrés dans certaines vallées de l’Ardenne, 0 degré dans le centre du pays et 2 degrés en bord de mer.