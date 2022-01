France: grève nationale de l’éducation face aux mesures sanitaires, «c’est une pagaille indescriptible»

Près de 38,5 % des enseignants sont en grève dans les écoles maternelles et élémentaires, selon le ministère de l’Éducation, tandis que le SNUipp-FSU, premier syndicat du primaire, annonce 75 % de grévistes. Une école primaire sur deux est fermée, selon le SNUipp-FSU.

Dans les collèges et lycées, 23,7 % des enseignants sont mobilisés, selon le ministère, tandis que le Snes-FSU, premier syndicat du second degré, annonce 62 % de grévistes. « La grève est majoritaire et témoigne d’une forte colère dans la communauté éducative », souligne ce syndicat.

L’ensemble des syndicats enseignants, auxquels se sont associés notamment, fait plus rare, les inspecteurs de l’Éducation nationale ou les chefs d’établissements, ont appelé à la grève et à des manifestations dans la journée, dénonçant « une pagaille indescriptible » en raison des protocoles sanitaires. « Il y a trop d’inadéquation entre les contraintes données et la réalité du terrain, on épuise tout le monde », a expliqué à l’AFP Patrick Roumagnac, secrétaire général du Syndicat de l’inspection de l’Éducation nationale (SI.EN UNSA, majoritaire).

Au-delà des professionnels de l’éducation, des mouvements lycéens et organisations de parents d’élèves ont eux aussi rejoint le mouvement « par solidarité ».

« Depuis de nombreuses années, nous n’avons pas vu un ensemble aussi compact et unitaire de syndicats, à la fois du premier, du second degré, mais aussi de l’encadrement », selon l’historien de l’éducation Claude Lelièvre dans un entretien à Libération .

Depuis 2000, la plus forte mobilisation dans l’éducation date du 13 mai 2003, lorsque les enseignants s’étaient mis en grève pour protester contre la réforme des retraites de François Fillon. Le taux de grévistes avait alors atteint 74 % dans le premier degré, 70,5 % au collège, 65 % en lycée général et technologique et 62,2 % en lycée professionnel.