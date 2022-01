Adrien Dolimont, Stromae et Boris Johnson: les gagnants et les perdants de la semaine

Les gagnants

Adrien Dolimont

Gagnant de la semaine et surprise du chef GLB : cela fait beaucoup pour un seul (jeune) homme. Relax et peu bavard, Adrien Dolimont n’a pas encore adopté tous les codes ministériels, et l’on ne sait d’ailleurs pas s’il faut lui souhaiter de se couler dans le moule de ceux qui l’ont précédé à Namur ou ailleurs. Sa nomination au budget et aux finances est un pari, à commencer pour ce Ham-Nalinnois (c’est ainsi qu’on dit).

Jean-Luc Crucke