Le marché immobilier néerlandais stagne

Au quatrième trimestre de 2021, une maison existante aux Pays-Bas a changé de mains pour un montant moyen de 438.000 euros. C'est un cinquième (20,7%) de plus qu'un an auparavant. Le prix moyen d'un logement neuf a, lui, augmenté de 13,8% pour atteindre 466.000 euros.

L'association des agents immobiliers en attribue la cause à la diminution constante de l'offre de logements. Au quatrième trimestre 2021, il n'y avait que 15.600 maisons à vendre, soit un tiers de moins qu'un an auparavant. C'est également le chiffre le plus bas depuis que le NVM a commencé à suivre l'offre de logements en 1995.