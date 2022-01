Bruxellois: le tarif jeunes de la STIB est étendu aux 12-24 non-étudiants

Ce tarif jeunes fait partie des nombreux tarifs réduits que la STIB propose, en plus des réductions pour les seniors, les enfants, les personnes handicapées et les personnes à faible revenu.

Le gouvernement bruxellois a validé jeudi l’extension du tarif jeunes déjà appliqué déjà aux Bruxellois scolarisés entre 12 et 24 ans, aux jeunes non-étudiants de la même tranche d’âge. Ceux-ci pourront donc également profiter du tarif de 12 euros par an à partir du 1er février au lieu de 499 euros. L’exécutif bruxellois souhaite ainsi rendre les transports publics plus accessibles.