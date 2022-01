Le secret? Un théâtre qui agit comme un champignon hallucinogène

Les Belges, ça ose tout, c’est même à ça qu’on les reconnaît. Prenez Molière. Là où la France courbe forcément un peu l’échine devant son monument national, le plat pays ne s’embarrasse pas de ce legs écrasant. Comme Alceste taille des croupes aux prétendants de Célimène, les scènes belges ne se privent pas pour défriser le grand Poquelin. On se souvient notamment d’un Scapin , au Théâtre du Parc, qui flirtait avec Mai 68, Woodstock et Jimmy Hendrix pour célébrer la liberté de la jeunesse opposée au conservatisme patriarcal. En ce moment même, au Théâtre des Martyrs, Pascal Crochet détricote Don Juan pour interroger… le féminisme, tandis qu’au Varia, on attend de voir ce qui adviendra de Georges Dandin , en avril, sous la houlette de la Clinic Orgasm Society qui projette dans cette pièce une couleur punk et des ressorts proches des dessins animés comme Bip-Bip et Coyote ?