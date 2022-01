Archibald d’Handrax, un bien sympathique excentrique

Tout écrivain est quelque part un faussaire, évidemment. Mais Bernard Quiriny l’est sans doute davantage que les autres. L’écrivain belge adore les supercheries et les canulars, il crée des personnages plus vrais-faux que nature. Dans ses livres, on trouve régulièrement des œuvres imaginaires, des préfaces imaginaires et des préfaces qui deviennent le livre. Et l’on rencontre régulièrement Pierre Gould et Maurice de Saint-Guérin, célèbres écrivains connus du seul Quiriny. Dans ses contes invraisemblables et à travers ses personnages rêvés, il nous dit ce que nous sommes, nous les humains, enfermés dans nos réalités étroites et nos rêves abscons, reproduisant toujours les mêmes schémas. Et c’est précisément ce que ne fait pas le baron Archibald d’Handrax.