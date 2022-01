Les phrases flottantes de Frédéric Beigbeder

Frédéric Beigbeder, sous son allure nonchalante de dandy fatigué et (presque) rangé des trépidations nocturnes, reste un irritant séducteur. L’oxymore est sa religion, le contre-pied sa méthode de prédilection. Il publie un nouveau roman dont le titre est un clin d’œil à Marguerite Duras : Un barrage contre l’Atlantique. Mais il n’y a rien de commun entre ce livre et Un barrage contre le Pacifique. Pas davantage qu’on ne le rapprochera de Gertrude Stein qui a écrit, dans un poème, « A rose is a rose is a rose », malgré la présence d’un bref paragraphe : « Une phrase est une phrase est une phrase est une phrase. » Mais Frédéric Beigbeder a beaucoup lu et les échos des ouvrages qui l’ont nourri surgissent sans prévenir.