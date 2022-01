Ligue 1: le grand espoir belge Eliot Matazo prolonge jusqu’en 2026 à Monaco (vidéo)

Eliot Matazo, 19 ans, avait quitté le centre de formation d’Anderlecht pour celui de Monaco en 2018. Il avait joué son premier match professionnel contre Strasbourg en septembre 2020 et compte au total 32 apparitions sous le maillot rouge et blanc.

« Depuis son arrivée en Principauté, Eliot Matazo n’a cessé de progresser sous les couleurs de l’AS Monaco », indique le club dans un communiqué. « En prolongeant son contrat avec son club formateur jusqu’en 2026, le milieu de terrain, formé à l’Academy, s’inscrit dans la durée sur le Rocher. Les débuts dans l’élite du natif de Woluwe-Saint-Lambert, intervenus le 27 septembre 2020 contre Strasbourg (3-2), ont été suivis d’une année 2021 ponctuée de nombreuses apparitions. En évolution constante, Eliot Matazo confirme depuis le début de l’exercice 2021-2022 les promesses de la saison passée »

« Depuis mon arrivée à l’Academy en 2018, j’ai eu l’opportunité de m’affirmer et de progresser au sein du centre de formation de l’AS Monaco, reconnu pour avoir formé tant de grands joueurs. Voilà maintenant deux saisons que j’évolue au sein du groupe professionnel. J’y suis attaché et je compte bien continuer à m’impliquer pleinement pour gravir de nouveaux échelons sous le maillot rouge et blanc », déclare Eliot Matazo, qui compte trois sélections en équipe nationale espoirs.