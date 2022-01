Mais pourquoi donc écrire?

Ecrivez. Et nous n’oublierons pas. Ecrivez. Et nous ne serons pas oubliés. Ecrivez. Parce que la mort n’est qu’un simple synonyme de l’oubli. » Pour Jón Kalman Stefánsson (grand entretien page suivante), l’écrivain est celui qui empêche l’oubli, celui qui défie la mort. Pour François Mauriac, ce n’est pas autre chose, en fait : il s’agit de « peindre la vie, de rendre cette symphonie humaine où nous sommes tous engagés, où toutes les destinées se prolongent dans les autres et se compénètrent ». Une phrase reprise dans Le goût de l’écriture, un recueil d’extraits de textes, de saint Augustin à Victor Hugo et de Boileau à Georges Pérec, chez Mercure de France. Où l’on trouve aussi ce que dit Camille Laurens : « Les mots sont faits de notre vie qui sédimente. L’écriture et la lecture forment ce travail d’archéologie de la langue qui, par le maniement amoureux des mots, ressuscite à la fois leur histoire et la nôtre. ».