Justice: les bourreaux d’Assad ne pourront plus dormir tranquille

C’est un message d’avertissement adressé aux bourreaux du régime de Bachar el-Assad réfugiés dans le monde : vous ne serez plus jamais en sécurité, nulle part sur la planète. Les tortionnaires syriens ne pourront plus venir impunément se faire soigner à Genève ou faire du shopping à Bruxelles sans être inquiétés par la justice.

Après un an et demi et 108 jours d’audience, les juges allemands ont condamné Anwar Raslan à la réclusion criminelle à perpétuité. L’ancien colonel des services secrets syriens, chargé des interrogatoires à la prison al-Khatib à Damas, a été reconnu coupable de « crimes contre l’humanité » dans 27 assassinats, de coups et blessures, de viols, de séquestrations, de prise d’otages et d’abus sexuels. Au moins 4000 personnes ont été torturées sous ses ordres, entre 2011 et 2012, et 30 détenus ont perdu la vie.