En Pologne, on n’est pas vraiment surpris de la réussite de Morioka: «Une faculté d’adaptation rapide»

Alors que Ryota Morioka a fait ses débuts pros dans son Japon natal, avec le club du Vissel Kobe, ce n’est qu’à l’âge de 24 ans qu’il s’est décidé à rejoindre le Vieux Continent, direction le Slask Wroclaw.

Et son année et demie en Pologne avait déjà montré sa force d’intégration. « Il est arrivé au club lors du mercato hivernal (NDLR : en janvier 2016) et a directement été un joueur important de l’équipe », se souvient Michal Zichlarz, journaliste pour le média polonais SportDziennik. « Il a sans doute été le meilleur transfert de l’histoire de club : 53 matches, 15 goals et 11 assists (NDLR : dont 7 buts et 2 assists sur les 9 matches derniers matches de la saison 2015-2016 ; 8 buts et 9 assists lors de la saison suivante). Il a surtout été bon à ses débuts, il était une grande star de son équipe, où il était milieu offensif. »