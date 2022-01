Pourquoi, 400 ans après sa naissance, Molière reste un méconnu

Des rues, des lycées, des théâtres à son nom, la cérémonie des Molières, la langue de Molière. C’est, en France, un mythe national et c’est l’écrivain de théâtre de langue française le plus lu, le plus représenté et le plus traduit dans le monde aujourd’hui. Et pourtant, Molière reste, dans une large mesure, un méconnu. Il n’a pas de tombe, on ne possède pas un seul de ses manuscrits. Retrouvons-le à l’occasion des 400 ans de sa naissance, le 15 janvier 1622.