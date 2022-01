Flambée d'investissements dans la "tech" en 2021, Londres domine l'Europe

Malgré la pandémie et le Brexit, Londres est largement en tête en Europe: la capitale britannique a levé à elle seule la somme record de 25,5 milliards de dollars sur un total de 115 milliards sur le continent, des montants plus que doublés dans les deux cas.

Les start-up technologiques ont levé 675 milliards de dollars dans le monde en 2021, un chiffre multiplié par deux sur un an, selon des chiffres publiés par London & Partners et fournis par le cabinet Dealroom.

Londres est en quatrième position au niveau mondial, loin derrière le numéro un mondial, la région de San Francisco (100,9 milliards), mais devance sur le continent Berlin (11,1 milliards), seule autre ville européenne à se glisser dans le top 10.

A l'échelle du pays, les entreprises technologiques du Royaume-Uni ont levé l'an dernier 39,8 milliards de dollars, largement devant l'Allemagne (19,9 milliards) et la France (12,9 milliards).

"Londres est désormais une capitale technologique mondiale vraiment mature" où les entrepreneurs peuvent "démarrer leurs entreprises mais aussi les développer à l'échelle mondiale", fait valoir Laura Citron, directrice générale de London & Partners, qui prévoit une poursuite de la croissance en 2022.

La "tech" britannique a été marquée l'an dernier par une forte hausse des tours de table supérieurs à 100 millions de dollars et des nouvelles "licornes" (une start-up de plus d'un milliard de dollars, NDLR) plus nombreuses que les années précédentes: elles sont désormais 75, soit 20 de plus qu'en 2020.

Les fintech (start-up financière) tiennent le haut du pavé, représentant près de la moitié des sommes levées dans la capitale britannique. Parmi les plus grosses opérations, la banque en ligne Revolut a ainsi levé 800 millions de dollars et sa concurrente Monzo 600 millions (lors de deux tours de table).

La fintech britannique Checkout.com, spécialisée dans les services de paiement, a annoncé mercredi une levée de fonds d'un milliard de dollars portant sa valorisation à 40 milliards après avoir déjà levé des fonds l'an dernier.