Depuis son dernier titre de champion, l’image du Standard s’est dégradée

En 2009, le club de la Cité ardente remportait un deuxième titre consécutif. Il était au centre de toutes les attentions positives. Près de douze ans plus tard, on ne parle plus du tout du Standard de la même manière.

Alors qu’il est en quête d’investisseurs ou d’un acheteur pour redresser le navire qui tangue dangereusement, le Standard est au plus mal sportivement et financièrement parlant. Jamais, depuis la saison 1959-1960, il n’avait été aussi bas dans le classement au terme de la 21e journée. À l’époque, il était seizième et lanterne rouge avec 25 unités. Il terminera néanmoins la saison en boulet de canon et à la sixième place. Quant à l’économie, appauvri aussi par la crise du Covid, le matricule 16 n’a jamais affiché autant de pertes en une saison que les 19 millions du dernier exercice comptable. Autant de facteurs qui nuisent à l’image d’un club qui n’a cessé d’être écornée depuis son dernier titre en 2009.