L'enseigne constituera une des "pierres angulaires" du centre commercial rénové. S'étendant sur deux étages et 4.000 mètres carrés, le magasin proposera un large assortiment de vêtements, chaussures, et accessoires de marques internationales comme Hugo Boss, Polo Ralph Lauren, Tommy Hilfiger et Calvin Klein, outre les marques propres de P&C.

"C'est le complément parfait à l'offre commerciale de notre centre", commente Astrid Flamand, responsable du redéploiement du Westland Shopping chez AG Real Estate, l'exploitant.