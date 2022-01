Météo: alerte jaune au brouillard et aux conditions glissantes

Ce vendredi soir et cette nuit, les brumes et brouillards parfois épais et givrants se reformeront à nouveau avec des visibilités par endroits inférieures à 100 m, selon l’Institut royal météorologique de Belgique (IRM). Ces brouillards ne se lèveront que difficilement vendredi matin.

Des plaques de givre se reformeront par endroits cette nuit et vendredi matin, affirme l’IRM sur son site internet. Elles pourront à nouveau rendre les routes glissantes.

-5 degrés à 2 degrés

Dans la soirée et en cours de nuit, les minima varieront entre -5 degrés dans certaines vallées de l’Ardenne, 0 degré dans le centre du pays et 2 degrés en bord de mer.

Vendredi, le temps restera calme. Les nuages bas et le brouillard recouvriront toujours la Basse et Moyenne Belgique en début de journée. Le soleil brillera dès le matin au sud du sillon Sambre et Meuse. Les éclaircies devraient à nouveau s’étendre au centre du pays en cours de journée, puis éventuellement gagner la Basse Belgique en cours d’après-midi. Le thermomètre affichera entre 3 et 8 degrés.